Zineklatsch #4 - Gossip for and with Zinesters (Berlin)



„Zineklatsch“ is an open space for all zine friends in Berlin.



We invite all zine makers and zine lovers to a (vegan) coffee klatsch at the Archiv der Jugendkulturen e. V. (Archive of Youth Cultures) in Kreuzberg.



Since 1997 the Archive of Youth Cultures has been collecting more than 12.000 copies of different zines from around the world. It is one of Europe’s largest zine collections open to the public.



At Zineklatsch you can find out more about the collection and our work at the archive. You can also exchange experiences and information with other zinesters about stuff like copy scams, binding and layout techniques or zine distros. Trade, swap or give away your zines! Show around your favourite zine articles! Or just have a good time with nice people gossiping about zines.



Zineklatsch #4 will take place at Wednesday, 05/31/2017, 4-8 p.m. at the Archive of Youth Cultures.



We will show you the archive and our zine collection and we want to discuss with you about zines.



We like to get to know you and love to chat with you about zines at our coffee klatsch!



See you at Zineklatsch!

Wednesday, 05/31/2017, 4-8 p.m.

Archiv der Jugendkulturen

Fidicinstr. 3 (Haus A)

10965 Berlin

U6-Station „Platz der Luftbrücke“



Mail: archiv@jugendkulturen.de

Phone: 0049-(0)30-6942934

Web: http://jugendkulturen.de/

---

Zineklatsch #4 - Gossip for and with Zinesters (Berlin)



„Zineklatsch“ ist ein offener Treffpunkt für alle Zine-Freund_innen in und um Berlin.



Wir laden alle Macher_innen und -Liebhaber_innen von Zines zum (veganen) Kaffeeklatsch in die Räumlichkeiten des Archivs der Jugendkulturen in Kreuzberg ein.



Seit 1997 sammelt das Archiv alle Arten von Zines und besitzt mit über 12.000 Heften eine der größten öffentlich zugänglichen Zine-Sammlungen in Europa.



Beim Zineklatsch habt ihr die Gelegenheit, unsere Sammlung kennenzulernen und mehr über unsere Arbeit zu erfahren, und euch vor allem auch mit anderen Zine-Interessierten über praktische Dinge wie Copy Scams, Bindungstechniken, Vertriebsmöglichkeiten oder Layout-Tips zu unterhalten. Kommt und tauscht, verschenkt oder verkauft eure Zines! Zeigt anderen eure Lieblingsbeiträge in euren Lieblingsheften oder habt einfach eine gute Zeit mit netten Leuten beim Kaffeeklatsch mit und über Zines!



Zineklatsch #4 findet am Mittwoch, den 31.05.2017 von 16-20 Uhr im Archiv der Jugendkulturen e. V. statt.



Wir führen euch durch unsere Archiv-Räume, zeigen euch unsere Arbeit mit und an der Zine-Sammlung und wollen mit euch über Zines diskutieren!



Wir freuen uns, mit euch bei Kaffee und Kuchen über Zines zu plaudern und euch kennenzulernen.



Wir sehen uns beim Zineklatsch #4!

Mittwoch, 31.05.2017, 16-20 Uhr

Archiv der Jugendkulturen e. V.

Fidicinstr. 3

Haus A

10965 Berlin

U6-Haltestelle „Platz der Luftbrücke“



Mail: archiv@jugendkulturen.de

Tel.: 0049-(0)30-6942934

Web: http://jugendkulturen.de/